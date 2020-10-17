Париж, , 17:42 — REGNUM Подозреваемый в убийстве учителя истории неподалеку от Парижа имел право находиться на территории Франции до 2030 года. Об этом 17 октября заявил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, выступая на пресс-конференции.

Обвиняемый имел статус беженца и не находился в поле зрения сотрудников силовых ведомств.

«Гражданин России чеченской национальности, родившийся в Москве 12 марта 2002 года, он имел статус беженца и не находился в поле зрения правоохранительных органов», — отметил Рикар.

Чиновник также отметил, что в мобильном телефоне подозреваемого были обнаружены снимки убитого, совершенные до преступления.

Напомним, 15 октября учитель истории города Конфлан-Сент-Онорин начал демонстрировать во время урока карикатуры на пророка Мухаммеда. На следующий день он был убит.

Предполагаемый убийца был ликвидирован во время задержания, под стражу были взяты девять человек, в том числе родственники вероятного преступника.