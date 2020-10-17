Анкара, , 16:58 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа в Черном море. Об этом 17 октября он сообщил на своей официальной странице в Twitter.

Предполагается, что добыча полезных ископаемых на указанном месторождении начнется в 2023 году. Объем обнаруженного газа оценивается в 85 млрд кубометров.

Напомним, в августе 2020 года турецкое буровое судно Faith обнаружило в Черном море крупнейшее в своей истории месторождение, объемом 320 млрд кубометров. Таким образом, общее количество найденного здесь природного газа превысило 400 млрд кубометров.