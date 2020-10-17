Челябинск, , 16:43 — REGNUM Следственное управление СКР по Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом в Facebook написал адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, правозащитник Андрей Бабушкин получил подтверждение информации о том, что 16 октября следователь отказался возбуждать уголовное дело. И в тот же день руководитель управления признал это решение незаконным и отменил. При этом, по словам Михальчика, копии обоих решений не были направлены ни адвокатам, ни отцу погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака ранее было найдено в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. При нём отыскали несколько предсмертных записок. По официальной версии, гражданин покончил с собой. Однако адвокаты и родственники заключённого считают, что имело место убийство.