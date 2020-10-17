Москва, , 16:35 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому в основу концепции решения карабахской проблемы необходимо заложить формулу «отделение во имя спасения», вызвало обсуждение в сети. Пользователи поделились своим мнением 17 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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Часть граждан предложила не отдавать территорию Карабаха ни одной из сторон конфликта, иначе это может привести к возгоранию новой войны. Пользователи уверены, что лучшим исходом стало бы признание Нагорного Карабаха независимым государством.

«Мне кажется, проблему решить сложно. Обе страны претендуют на эти территории, исторических споров на эту тему огромное количество! Сотни лет спорят, и ничего не решается. А последние три десятка лет никто ничего не решал, все ждали. Дождались войны. Война — всегда плохо. Гибнут солдаты, гибнут гражданские, гибнут дети, люди остаются без крова, разрушается инфраструктура. Беда! И эта беда тоже ничего не решит — потом будет новая. И мне видится только одно решение — создать и признать отдельное государство! Пусть люди живут спокойно! Сделать там свободную экономическую зону, лояльные границы, пусть обе стороны приезжают туда в гости к своим родным. И жестко запретить и карать любые посягательства на эту новую страну», — считает Вадим К.

Некоторые пользователи раскритиковали политику Армении за то, что Ереван постоянно назначает кого-то врагами, а потом оказывается один на один со своими проблемами. К примеру, антироссийские настроения последнего времени привели к тому, что Российская Федерация с небольшой охотой стремится вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе.

«Интересная логика у армян. Турция — враг, но миллионы армян живут в Турции. Россия — враг, но миллионы армян живут в России. Закрыли все русские школы в Армении, все русские СМИ. Бегают по улицам Еревана с плакатами «Долой Россию», а теперь хотят, чтоб Россия воевала за них», — поделился Вася В.

Отдельные комментаторы уверены, что миром данная война еще долго не закончится. Для того, чтобы погасить вражду, данные пользователи предлагают Азербайджану и Армении войти в состав России, что позволит обеим республикам найти общий знаменатель в карабахском конфликте.

«Мирного решения проблемы Карабаха уже, конечно, нет. И не будет, если, конечно, не ликвидировать суверенитеты обеих республик в пользу России и не назначить из Москвы в Ереван и Баку российских губернаторов», — фантазирует Павел С.

Тем не менее большинство комментаторов сообщили о том, что необходимо как можно быстрее закончить кровопролитную войну между Баку и Ереваном. Каждый день приносит новые жертвы народам обеих стран.

«Люди, давайте просто закончим это! Мальчики, дети погибают! Такие смутные времена называют временем вдов, доколе? Как он не может понять, что его страна в блокаде. Вы понимаете, что ничем хорошим это каша не закончится? Вспомните, что там наши дети! Генофонд пропадает, очнитесь! Не разжигайте, а усмиряйте!» — призывает пользователь n4rgizt.

Напомним, что 16 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в основу концепции решения карабахской проблемы необходимо заложить формулу «отделение во имя спасения».