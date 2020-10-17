Москва, , 15:58 — REGNUM Бедность можно победить только путем устранения ее причин, в частности, низкой заработной платы. Об этом 17 октября заявили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает РИА Новости.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает заместитель главы ФНПР Александр Шершуков, государство должно в качестве мер по борьбе с бедностью создавать новые рабочие места, повышать уровень оплаты труда и нижнюю планку минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Кроме того, он отметил, что российские профсоюзы выступают за то, чтобы МРОТ высчитывался по формуле, «которая обеспечивает не физиологическое выживание, а достойную жизнь человеку».

«Короче говоря, большая программа государства по борьбе с бедностью. И в том числе… по поддержке роста доходов секторов, которые не относятся к бюджетному. Потому что сейчас эти сектора… и вопросы заработной платы там отданы по сути дела на откуп работодателям и профсоюзам там, где они есть», — сказал Шершуков.

Также он указал, что в случае, если государство намерено вести борьбу с бедностью, то для этого необходима государственная политика.

При этом другой заместителя председателя ФНПР Нина Кузьмина подчеркнула, что для преодоления бедности необходимо устранить ее причины.

«Основная причина бедности и многих других нескладностей в стране — низкая оплата труда. Низкая оплата труда — причина и низких пенсий, и низкой мотивации к производительному труду. А рост так называемых «квазиналоговых» платежей (например, штрафы, растущая доля акцизов и НДС в цене товаров) является дополнительным фактором, раздражающим людей и снижающим их реальные доходы», — заявила она.

Отметим, с 17 октября 1993 года ежегодно отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, который был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 года.