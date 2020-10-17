Москва, , 15:09 — REGNUM Указ мэра Москвы Сергея Собянина о регистрации посетителей ночных клубов города вызвал обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили комментарии 17 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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По-мнению пользователь, сбор информации о посетителях ночных клубов не имеет смысла, ведь сам по себе формат развлекательных мероприятий внутри помещений подразумевает коллективные танцы. Но, тем не менее, граждане уверены, что был найден компромисс между отдыхающими и властями города, которые пытаются бороться распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ну, соблюдать социальную дистанцию в клубе нереально. Только представьте: танцпол, где между людьми дистанция 1,5 метра. Просто нонсенс и нелепость какая-то. Теряется весь смысл. Пропадает всё веселье и атмосфера, за которой люди идут в клубы. Да и под алкоголем люди легкомысленней, не до соблюдения мер после нескольких напитков. По идее закрыть бы ночные клубы, но власти пошли навстречу и усилили меры контроля за отдыхающими. Это хорошая новость для всех тусовщиков Москвы. Собянин сделал именно то, что нужно и то, что хочет народ. Пока клубы никому не мешают и пусть люди отдыхают», — поделилась Сильва К.

Но нашлись и те, кто упрекнул мэрию Москвы в том, что вместо того, чтобы заниматься, как они считают, важными делами, власти попросту «гоняются» за пенсионерами. По мнению граждан, чиновникам следовало бы обратить большее внимание на реальные проблемы и оставить простых людей в покое.

«Меры, конечно, интересные. Видимо, все чиновники Роспотребнадзора заняты отловом посетителей 65+ в театре, а на ночные клубы у них банально не хватает людей. А на сознательность пожилых людей надежды в мэрии никакой — последнюю пенсию готовы оставить в кабаках московские пенсионеры, коли уж в театр нельзя», — пишет Александра В.

Часть граждан привела пример, где подобная система регистрации уже была введена. К примеру, в Южной Корее в случае, если один из посетителей клуба заболел коронавирусом, то все гости заведения должны пройти тест на COVID-19.

«Подобная система действует в Южной Корее. Смысл такой — если у кого-то из посетителей найдут корону, отследят всех, кто был в клубе в тот же день и заставят сдавать тест. За уклонение — крупные штрафы. Ничего хорошего, короче, одна тотальная слежка», — считает Михаил.

Отдельные комментаторы оказались уверены, что подобные меры, принимаемые мэрией Москвы, попросту не помогают в борьбе с коронавирусом. Наоборот, они создают дополнительные проблемы для жителей города.

«По-моему все эти меры с системой слежки — это просто осваивание денег на голом месте. Это не помогает вылечить больных. Вместо того, чтобы открыть, закрытые не понятно зачем, больницы и лечить больных людей, наш мэр занимается развитием системы слежения за здоровыми», — написала Елена С.

Напомним, 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о необходимой регистрации посетителей ночных клубов.