Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 258 случаев заболевания COVID-19, 100 из которых — с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, 158 — с отрицательным. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.

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2593 пациента на данный момент получают лечение от COVID-19, 125 из которых — дети.

1995 заболевших лечатся в условиях стационаров медицинских учреждений, 598 — амбулаторно. 80 больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, тринадцать — в критическом, двенадцать — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки в Казахстане зарегистрировали девять летальных исходов болезни. У пяти умерших результат теста на коронавирус был положительный, у четверых — отрицательный.

В период с 13 марта по 17 октября 2020 года в Казахстане зарегистрировали 109 302 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, из которых 1788 человек скончались.

С 1 августа по 17 октября 2020 года в республике выявили 35 717 пациентов с отрицательным результатом теста на коронавирус, 380 из которых скончались в указанный период.