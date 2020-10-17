Абакан, , 14:41 — REGNUM Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил сегодня, 17 октября, на своей странице в социальной сети Instagram.

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По словам Коновалова, последнее тестирование подтвердило у него новую коронавирусную инфекцию. Глава республики перешел на самоизоляцию и работает удаленно.

«От вируса никто не застрахован. Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме», — написал Коновалов.

Напомним, что за минувшие сутки в Хакасии, по официальным данным, выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.