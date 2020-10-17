Тула, , 14:32 — REGNUM В Тульской области власти запрещают все массовые мероприятия как минимум до 31 декабря из-за негативной ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции до 31 декабря запрещено проведение организованных массовых деловых, массовых развлекательных и массовых досуговых мероприятий с численностью одновременного участия более 20 человек», — сказано в постановлении областного правительства.

Уточняется, что запрет не распространяется на показы кинофильмов, концерты, выставки, театральные и цирковые постановки, экскурсии в музеях. Но все эти мероприятия должны проводиться при строгом соблюдении ограничительных мер, действующих в период пандемии.

Также запрещается работа боулингов, бильярдных, ночных клубов и караоке клубов и организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли и самовывоза) с 00:00 до 7:00.

Запреты начинают действовать с 19 октября.

Напомним, что за минувшие сутки в Тульской области было зафиксировано 75 новых случаев заражения коронавирусом.