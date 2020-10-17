Пермь, , 14:25 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 октября, выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель в регионе является рекордным с начала пандемии. Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, ежесуточный прирост случаев заражения составил 1%, а коэффициент распространения — 1,11 (на 16 октября — 1,11).

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Напомним, на 16 октября (за сутки) выявлено 115 случаев, на 15 октября — 111 фактов. Ежедневно показатель нарастает. Губернаторским указом коронавирусный режим продлен до 1 ноября. Документ предписывает ограничительные меры в отношении проведения культурно-массовых мероприятий, работы досуговых и развлекательных заведений, где предполагается скопление людей. Пожилым людям разрешено покидать дом только в случае необходимости.

С конца марта в Прикамье выявлено 11 482 носителя SARS-CoV-2. Умер 561 человек, чей тест на коронавирус оказался положительным. От коронавирусной инфекции оправились 7762 человека, продолжают лечение в стационарах 1586 пациентов.

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