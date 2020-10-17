Челябинск, , 14:15 — REGNUM Следствие дополнительно проверяет обстоятельства смерти националиста Максима Марцинкевича, более известного по кличке Тесак. Об этом сегодня, 17 октября, сообщил адвокат Алексей Михальчик.

Напомним, что накануне следственное управление по Челябинской области выпустило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО Марцинкевича. Изначально смерть Тесака подавалась властями как самоубийство. Однако его близкие и последователи в это не верят. Тем более, что Марцинкевич в будущем году должен был выйти на свободу.

Однако теперь постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. По словам Михальчика, следствие проводит дополнительные проверки обстоятельств смерти националиста.

«Следственное управление Челябинской области отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича», — сообщил адвокат Михальчик.