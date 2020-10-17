Ясный, Оренбургская область, , 14:12 — REGNUM В Ясном Оренбургской области по факту смертельного ДТП, в котором погибла восьмилетняя девочка, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Напомним, вечером 16 октября ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автобус «Нефаз». Водителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ход расследования контролирует прокуратура. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве, установлено, что 54-летний водитель перевозил в автобусе 50 рабочих местного предприятия. Транспорт следовал по маршруту в соответствии с выданным путевым листом, водитель был трезв. При себе имел документы с отметками о прохождении медицинского и технического осмотров. Проведенный осмотр места ДТП не выявил дефектов в состоянии и содержании улично-дорожной сети.

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