Оренбург, , 14:00 — REGNUM В Оренбургской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в аптеках наблюдается ажиотажный спрос на некоторые лекарственные препараты. По наблюдению сотрудников аптечных сетей многие покупатели стали приобретать препараты впрок — без назначения врача, будучи здоровыми. Необходимости в этом нет, так как ежедневно все 963 аптеки обеспечиваются медикаментами со стороны поставщиков, заявили в минздраве региона, комментируя сообщения об отсутствии ряда лекарственных препаратов, появившиеся в соцсети.

В ведомстве рекомендуют перед визитом в аптеку предварительно узнать о наличии лекарств в справочной аптечной службе. Например, в аптеках области на сегодняшний день в наличии 130 тыс. флаконов цефтриаксона, что подтверждает отсутствие дефицита антибиотиков.

Прокуратура и министерство здравоохранения поверяют аптеки на предмет наличия препаратов, а также ценообразования на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых важнейших препаратов и обязательного ассортиментного минимума.

По поводу дефицита ртутных градусников в минздраве заявили, что их больше не будут продавать. Сегодня можно приобрести спиртовый или электронный термометр. «В 2013 году 90 государств приняли решение отказаться от применения ртути к 2020 году. Россия присоединилась к этому соглашению в 2014 году вместе с другими 28 странами», — пояснили в ведомстве.