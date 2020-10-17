Курган, , 13:57 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 46 выявлено в Кургане, сообщает 17 октября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 72 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 17 октября выявлено 4849 положительных тестов на SARS-CoV-2.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 17 октября от коронавируса излечились 3963 человека, 59 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).