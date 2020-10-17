Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM За последние сутки в Ленинградской области выявлено 102 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 17 октября в областном оперативном штабе. Это всего на два случая больше, чем было подтверждено днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Уровень порядка ста новых случаев в день держится в регионе с 12 октября.

Больше всего новых случаев выявлено во Всеволожском, Гатчинском и Выборгском районах Ленобласти. Как раз эти три района находятся в первой (красной) зоне по степени распространения коронавируса. Здесь действуют наиболее строгие ограничения, по сравнению с иными района Ленобласти.

С учетом новых данных в регионе зарегистрировано 9746 случаев коронавирусной инфекции за всё время пандемии. По данным областного оперштаба, к 17 октября выздоровели 5545 человек, скончались 103 человека. За последние сутки летальных исходов не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти суточный показатель инфицированных достиг 100 человек