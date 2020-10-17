Оренбург, , 13:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 17 октября, из-за коронавирусной инфекции скончались трое пациентов, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Умерли женщины 1952 года рождения из Оренбурга и 1968 года рождения из Илекского района, а также житель Оренбургской области, сведения о котором родственники пожелали не раскрывать.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 96 летальных случаев по причине COVID-19.

Напомним, в Оренбуржье выявлен 15 151 носитель нового коронавируса. На сегодняшний день в стационарных условиях лечатся 1227 пациентов.

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