Оренбург, , 13:19 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 17 октября, выявлено 170 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель остается на одном уровне второй день подряд. До этого число ежедневно выявляемых носителей SARS-CoV-2 регулярно нарастало.

С конца марта на территории Оренбуржья выявлен 15 151 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе оправились от коронавирусной инфекции 13 420 человек, в том числе 97 — за последние сутки.

На сегодняшний день, 17 октября, в больницах на лечении находятся 1227 человек, из которых 192 — в тяжелом состоянии (в том числе 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ). Кислородную поддержку получают 575 пациентов. Состояние еще 900 оренбуржцев медики оценивают как средней тяжести, остальных — как удовлетворительное.

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