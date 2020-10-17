Киев, , 13:10 — REGNUM 141 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией выявили в вооруженных силах Украины за сутки, сообщили 17 октября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тринадцать человек из числа инфицированных находятся на лечении в медицинских учреждения (четверо работников ВСУ и девять военнослужащих), 128 инфицированных лечатся дома под наблюдением медицинской службы (22 работника ВСУ и 106 военнослужащих).

За весь период эпидемии в ВСУ выздоровели 3187 человек, скончались двенадцать человек. На данный момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 1024 человека.

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Напомним, за сутки на Украине зарегистрировали более 6400 случаев заражения коронавирусной инфекцией.