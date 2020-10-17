Ташкент, , 12:23 — REGNUM Об ошибках в лечении пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией, которые допускаются в частных медицинских учреждениях Узбекистана в нарушение утвержденных стандартов лечения пациентов с COVID-19, сообщили 16 октября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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По информации источника, трем пациентам (из одной семьи) с легким течением заболевания в одной из частных клиник было назначено двенадцать препаратов. Пациенту другой частной клиники с легким течением болезни было назначено десять препаратов.

«В обоих случаях пациенты поступили в клинику Республиканского научно-исследовательского института вирусологии в связи с ухудшением состояния», — говорится в сообщении.

По информации минздрава, за последние полтора месяца у семнадцати пациентов частных клиник была передозировка антибиотиками и другими препаратами. Данные пациенты поступили в учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении министерства здравоохранения республики.

В результате проведенных проверок министерством здравоохранения Узбекистана в Ташкенте у четырех частных клиник были отозваны лицензии. В двух клиниках действие лицензий приостановили сроком на десять дней, две частные клиники получили предписания устранить имеющиеся недостатки.

Напомним, 26 марта 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан», согласно которому частным клиникам было разрешено лечить пациентов, инфицированных коронавирусом. При этом негосударственные медицинские учреждения обязаны соблюдать стандарты диагностики и лечения, утвержденные Министерством здравоохранения, а также санитарно-эпидемиологические требования.