Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 октября.

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Жертвами осложнений, вызванных коронавирусом, стали 89-летняя женщина и 62-летний мужчина. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В Ростовской области за весь период пандемии скончались 635 человек.

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