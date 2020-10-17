Ростов-на-Дону, 17 октября 2020, 12:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 октября.
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Жертвами осложнений, вызванных коронавирусом, стали 89-летняя женщина и 62-летний мужчина. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
В Ростовской области за весь период пандемии скончались 635 человек.
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