Челябинск, , 12:13 — REGNUM В Челябинской области за 16 октября скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

От COVID-19 умер 55-летний мужчина. Мужчины 62 и 70 лет и 87-летняя женщина скончались от сердечно-сосудистых заболеваний, а 69-летний мужчина — от рака.

С начала пандемии от ковида в Челябинской области умер уже 141 пациент. Ещё 424 скончались от других заболеваний.