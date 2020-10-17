Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 287 человек. Это на два случая заражения коронавирусом больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 17 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Среди новых заболевших COVID-19 — 23,7% пожилые люди старше 66 лет, 2,8% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 26 тыс. 308 человек. Выписаны с выздоровлением — 21 тыс. 48 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области продолжается рост числа заражений коронавирусом