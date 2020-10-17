Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM В Свердловской области за 16 октября от COVID-19 скончались семь человек. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего с начала пандемии от этой болезни умерли уже 665 пациентов. При этом сколько заразившихся коронавирусом умерли не от ковида, неизвестно.

У 203 госпитализированных состояние тяжёлое. К аппаратам для ИВЛ подключены 106 человек. С начала пандемии коронавирус в регионе обнаружили у 32 420 граждан. Из них выздоровели на данный момент 24 231.