Киев, , 11:57 — REGNUM Экспериментальный японский препарат «фавипиравир» для лечения коронавируса в ближайшее время поступит на Украину.

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Об этом в интервью государственному изданию «Укринформ» заявил посол Японии на Украине Такаши Кураи.

Дипломат подчеркнул, что фавипиравир в Японии еще официально не признан лекарством от COVID-19 и препарат бесплатно предоставляет странам, которые готовы совместно проводить клиническое испытание и предоставлять его результаты.

Посол отметил, что в Японии «очень рады», что правительство Украины «наконец-то» приняло официальное решение о получении препаратов, имеющих общее название фавипиравир. Он добавил, что японская сторона была готова уже полгода назад.

«Мы сможем направить лекарство в Украину в ближайшее время, как только будет соответствующее поручение правительству Украины для посольства в Токио и состоится обмен необходимыми документами с МИД Японии», — сказал Кураи.

Уточняется, что Украине будет предоставлено 12.200 таблеток.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве обсудил возможность поставок в страну российской вакционы от коронавируса. Вместе с тем президент Зеленский дал понять, что не намерен воспользоваться этими договоренностями, и подчеркнул, что Украина будет ждать вакцину от «западных партнеров».