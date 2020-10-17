Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Свердловской области за 16 октября выявлено сразу 227 случаев заражения коронаврирусом. Это на восемь больше, чем было 15 октября, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

158 заразившихся выявлено в Екатеринбурге. Также они имеются в Асбесте, Берёовском, Бисерти, Первоуральске, Кушве, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе обнаружено уже 32 420 заразившихся. Выздоровели пока 24 231.