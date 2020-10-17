Челябинск, , 11:47 — REGNUM В Челябинской области ещё два медаработника умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает минздрав региона.

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди них — врач-невролог из Ашинского района. Она умерла на 58-м году жизни. Она работала в отделении по лечению пациентов с внебольничными пневмониями. А в Челябинске тоже на 58-м году жизни скончалась старшая медсестра инфекционного отделения больницы №8.

Всего на Южном Урале из-за коронавирусной инфекции умерли уже порядка десяти медиков. Первый случай был зафиксирован в мае.