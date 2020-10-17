Челябинск, , 11:37 — REGNUM В Челябинской области за 16 октября было выявлено сразу 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди заразившихся восемь школьников. Ранее, за 15 октября, было обнаружено 109 заразившихся коронавирусом. С начала пандемии общее количество носителей достигло уже 18 404.

С COVID-19 на лечении находятся 3785 человек. За период пандемии выписаны по выздоровлении уже 14 012 пациентов.