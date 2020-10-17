Хабаровск, , 11:34 — REGNUM Очередная несогласованная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, состоялась сегодня, 17 октября, в Хабаровске.

Это уже 99-я акция в поддержку Фургала. По оценкам администрации Хабаровска, в ней приняли участие порядка 500 человек. Как обычно участники акции собрались перед зданием краевого правительства в Хабаровске, затем небольшой колонной прошли прямо по проезжей части улиц города и вернулись к зданию.

За порядком следила полиция. Росгвардия не привлекалась. Собравшиеся продолжают требовать открытого суда присяжных для Фургала и рассмотрения дела на территории Хабаровского края.

Стоит отметить, что 10 октября сторонники Фургала впервые попытались установить палаточный лагерь на центральной площади Хабаровска (до этого все митинги и шествия проходили мирно). Но сотрудники Росгвардии пресекли эту попытку.