Бишкек, , 11:29 — REGNUM В Киргизии суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом составил 470 новых случаев, сообщается 17 октября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 51 490 заражений коронавирусом. 45 509 инфицированных выздоровели (221 за сутки), 1108 — скончались (пять человек за сутки).

На текущий момент лечение в условиях стационара проходят 2353 пациента, в амбулаторных условиях — 2049 инфицированных.

Еще 21 новый случай заражения коронавирусом среди медицинских работников был зарегистрирован за минувшие сутки. Шесть медицинских работников за сутки выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, одиннадцать медицинских работников завершили режим самоизоляции.

За весь период эпидемии в Киргизии было выявлено 3529 случаев инфицирования коронавирусом среди медицинских работников, 3145 из которых выздоровели.