Белгород, , 12:03 — REGNUM В Белгородской области 17 октября выявлено 96 носителей коронавируса. Это максимальное значение с начала пандемии, и на пять случаев больше предыдущих суток, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в регионе подтверждено 10 тыс. 176 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 8845 человек, из которых 110 выписали за минувшие сутки.

В федеральной статистике 17 октября указан один летальный исход у пациентов с коронавирусом, всего скончались 60 пациентов. По данным регионального штаба от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли уже 70 человек.