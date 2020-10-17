Волгоград, , 12:03 — REGNUM В Волгоградской области 17 октября установлен новый рекорд по суточному выявлению носителей коронавируса — 173 человека, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. В предыдущие сутки было выявлено на один случай меньше. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтвердили 17 636 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписали 123 пациента, всего выздоровели 15 240 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом скончались ещё два жителя региона, всего летальных исходов — 174.