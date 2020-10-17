Рязань, , 12:02 — REGNUM В Рязанской области 17 октября подтвердили 88 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе, что на один случай меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 34 человека.

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Всего в Рязанской области выявили 9347 носителей коронавируса. Ещё 87 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав. Выписаны с выздоровлением 7056 человек.

В лечебных учреждениях находятся 313 пациентов с коронавирусом, в том числе четыре ребёнка. В тяжёлом состоянии — 32 человека, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ.