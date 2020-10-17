Брянск, , 12:02 — REGNUM 110 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Брянской области 17 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это новый рекорд, превышающий на три случая показатель предыдущих суток. В федеральном оперштабе заявили о трёх летальных исходах.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Брянской области достигло 10 тыс. 847. За истекшие сутки выписаны 69 пациентов, всего выздоровели 8470 человек. В федеральном оперативном штабе 17 октября отразили три новых летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус, в статистике теперь учтено 49 смертей. В региональном оперштабе данных о скончавшихся за сутки пациентах нет.

Лаборатории провели 202 тыс. 601 исследование, из которых 2803 выполнены за прошедшие сутки.