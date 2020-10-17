Москва, 17 октября 2020, 11:18 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»
Сообщается, что почти 15 тысяч случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. В лидерах Москва (+4648 случаев) и Санкт-Петербург (+659).
В штабе отметили, что 26,9% выявленных случаев заражения не имеют клинических проявлений COVID-19.
Также известно, что за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 249 человек. Выздороветь смогли 8617 пациентов.
Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 — 24 002. Выздороветь смогли 1 065 199 человек.
Читайте также: Призыв студентов и отмена плановой медпомощи: «COVID-рекорды» в регионах
Стоит отметить, что накануне суточный прирост заражения коронавирусом составлял 15 150 случаев.