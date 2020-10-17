Москва, , 11:18 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 14 922 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 17 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что почти 15 тысяч случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. В лидерах Москва (+4648 случаев) и Санкт-Петербург (+659).

В штабе отметили, что 26,9% выявленных случаев заражения не имеют клинических проявлений COVID-19.

Также известно, что за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 249 человек. Выздороветь смогли 8617 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии в России зафиксировано 1 384 235 случаев заражения коронавирусом. Общее число смертей от COVID-19 — 24 002. Выздороветь смогли 1 065 199 человек.

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Стоит отметить, что накануне суточный прирост заражения коронавирусом составлял 15 150 случаев.