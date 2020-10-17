Ташкент, , 11:36 — REGNUM По состоянию на утро 17 октября в Узбекистане выявили 125 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 17 октября в пресс-службе министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Общая численность выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике составила 62 809.

11 новых случаев инфицирования выявили в Андижанской области, 16 — в Наманганской, 14 — в Сырдарьинской, 22 — в Ташкенте, восемь — в Хорезмской области,11 — в Джизакской, шесть — в Самаркандской, 13 — в Кашкадарьинской, десять — в Сурхандарьинской, шесть — в Республике Каракалпакстан, восемь — в Ташкентской области.

Сообщается также о двух летальных исходах болезни.

На текущий момент в Узбекистане выздоровели 59 756 инфицированных SARS-CoV-2, что составляет 95% инфицированных. На данный момент 2531 инфицированный проходит лечение.