Ханты-Мансийск, , 09:56 — REGNUM В Ханты-Мансийском округе продлевают единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей многодетным семьям из средств югорского семейного капитала до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

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Решение о продлении выплат принято по результатам опроса общественного мнения на портале «Открытый регион — Югра». За пролонгирование данной меры социальной поддержки в условиях пандемии коронавируса проголосовали 88% участников опроса. Напомним, право на югорский семейный капитал возникает у семьи, в которой с 1 января 2013 года родился или усыновлен третий или последующий ребёнок. Размер выплаты составляет 150 тыс. рублей. Её можно потратить на улучшение жилищных условий, образование, получение медицинских услуг.

Весной 2020 года правительство ХМАО решило многодетным родителям из капитала в денежном выражении выделить до 1 ноября 2020 года 35 тысяч рублей. Но, как пояснил многодетный отец Евгений Тростин из Урая, не все попадали под условие получения поддержки — дети в семье старше одного года. Его младшему сыну, к примеру, год исполняется 14 ноября.

Поэтому было принято решение продлить единовременную выплату из югорского материнского капитала до конца 2020 года. И этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться порядка 900 семей. С мая по октябрь 2020 года её уже получили 7 087 семей Югры.

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