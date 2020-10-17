Ханты-Мансийск, , 08:46 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 196 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 17 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России бьёт рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 196 случаев.

Основные очаги заражения на 17 октября: Ханты-Мансийск — 48 положительных тестов; Сургут — 30; Урай — 14; в Нижневартовске, Нягани и Советском районе — по 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 17 октября зарегистрирован 25 531 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 22 601 человек, 210 пациентов с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 17 октября — 0,99. За сутки на COVID-19 обследовано 6377 человек, всего — 719 544. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию мест — 71,21%.