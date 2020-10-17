Тюмень, , 08:31 — REGNUM В Тюменской области успешно внедряется система smart-ФАПов. До конца 2020 года в Ялуторовском районе завершится возведение четырёх таких фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) — в деревне Прогресс, селах Беркут, Петелино и Новоатьялово, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Модульные smart-ФАПы спроектированы с учётом потребностей маломобильных граждан, укомплектованы оборудованием, необходимым для первичной диагностики, компьютерами с доступом к интернету. Здесь пациенты смогут удалённо записываться на приём к узким специалистам городских больниц и поликлиник.

Отмечается, что современные фельдшерские пункты возводятся за счёт средств бюджета Тюменской области в рамках национального проекта «Здравоохранение».