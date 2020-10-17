Абакан, , 07:49 — REGNUM За последние сутки в Хакасии было подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Всего в Хакасии с начала пандемии зарегистрировано 5373 случая заражения коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 96 пациентов с COVID-19, за весь период — 4472. Получают лечение 841 человек, в том числе у 70 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.

Как сообщалоИА REGNUM, в январе — августе 2020 года в Хакасии число умерших превысило число родившихся на 980 человек. По сравнению с 2019 годом рождаемость упала на 6,4%, смертность выросла на 0,8%.

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