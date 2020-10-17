Москва, , 07:19 — REGNUM Бесконтрольное употребление антибиотиков на фоне роста заболеваемости коронавирусом грозит жителям разных стран появлением высокой резистентности (невосприимчивости) к ним, заявил 16 октября врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

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«Через год-два даже обычную пневмонию будет нечем лечить, поскольку из-за бесконтрольного применения антибиотиков мы растим в себе патогенную флору, устойчивую к ним. Это будет такой бактериальный спецназ», — сказал эксперт.

Врач рекомендовал гражданам России не слушать соседей и не принимать антибиотики без медицинского назначения. Бессмертный добавил, что в период эпидемии коронавируса приём противовирусных препаратов также может привести к осложнениям, поскольку такие лекарства имеют множество побочных эффектов.

Ранее российский врач-биофизик сообщала, что в случае заражения коронавирусом и при отсутствии явных симптомов заболевания у человека может кратковременно пропадать обоняние и изменяться вкус.

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