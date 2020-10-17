Хабаровск, , 07:04 — REGNUM Хабаровский край закупит дополнительный комплекс оборудования для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволит вдвое увеличить объём тестирования. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

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"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о выделении 9,1 млн рублей из резервного фонда правительства региона… Оборудование закупят и поставят в КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» в Комсомольск-на-Амуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что метод ПЦР в настоящее время используется для обследования жителей на наличие или отсутствие в организме человека новой коронавирусной инфекции. На новом оборудовании, которое уже зарезервировано на складах поставщиков, у больницы в Комсомольске-на-Амуре появится возможность проводить до 400 исследований в день.

«Рассчитываем, что поставка состоится в октябре или первых числах ноября», — приводятся в сообщении слова главврача медучреждения Ольги Панковой.

По последним данным, в Хабаровском крае с начала эпидемии было зафиксировано 13 617 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровело в регионе 10 413 человек, умерли 122 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае с 16 октября начали действовать более жёсткие меры, направленные на предотвращение массового распространения коронавируса.

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