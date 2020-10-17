Тегеран, , 09:57 — REGNUM 16 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 265 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Пресс-секретарь министерства здравоохранения также заявила, что с учётом 265 новых жертв их общее число по стране возросло до 29 870 человек. «За последние 24 часа было выявлено около 4552 новых случаев заражения опасным вирусом, при этом около 2 016 человек госпитализированы», — отметила Садат Лари.

Она подчеркнула, что в общей сложности 552 387 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем около 420 910 из них выздоровели или выписались из больниц. «Еще около 4684 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Садат Лари подчеркнула, что до сих пор в Иране было проведено 4 354 570 обследований на наличие вируса.