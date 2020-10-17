Бразилиа, , 06:30 — REGNUM В Бразилии зафиксировано уже более 5,2 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Об этом 17 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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По данным Университета на 06:15 мск, в Бразилии было выявлено 5 200 300 инфицированных коронавирусом. Умерли в стране 153 214 больных с диагнозом COVID-19.

По числу инфицированных Бразилия занимает третье место в мире после США (8 047 792) и Индии (7 370 468). По числу умерших — второе. Лидируют по числу смертей США (218 556), на третьем месте — Индия (112 161).

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 28,5 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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