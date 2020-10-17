Москва, , 05:07 — REGNUM В субботу, 17 октября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +5… +7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 октября в Москве будет облачно, осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные. Температура воздуха 0… +2 °С.

Ветер восточный 1 м/с днём, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с ночью. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +3… +8 °С днём и —2… +3 °С ночью.

В воскресенье, 18 октября, днём в столице ожидается +6… +8 °С. По области +5… +10 °С, дождь, мокрый снег. Ночью в регионе ожидается —2… +3 °С, небольшие осадки.