Улан-Удэ, , 04:48 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 8747. Об этом утром 17 октября сообщает пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Отмечается, что из новых случаев инфицирования, 104 были зарегистрированы в столице Улан-Удэ, где общее число случаев достигло 5437 (62% от общего числа по региону).

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6612 человек, умерло 95 человек. Проходит лечение в стационарах республики 1441 больной. На амбулаторном лечении находятся 599 пациентов», — говорится в сообщении.

За сутки в Бурятии скончались четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 95 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Возраст умерших — 75, 83, 86 и 89 лет.

В реанимации остаются 50 пациентов в тяжёлом состоянии. Из них 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 87,2% — из 1769 оборудованных коек заняты 1543.

Как сообщало ИА REGNUM, школы в Бурятии, ранее переведённые на дистанционный формат обучения, вновь откроются. В очном режиме будут обучаться ученики начальных и выпускных классов.

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