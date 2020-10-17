Москва, , 02:25 — REGNUM Чаще всего заболевание COVID-19 диагностируют в группе офисных работников, сообщила 16 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу.

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«Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня, — это люди, работающие в офисе», — сказала она.

Попова добавила, что иммунитет человека сильно ослабляют любые вредные привычки, а прогнозировать тяжесть развития COVID-19 врачи пока не могут.

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Глава Роспотребнадзора назвала недопустимыми ситуации, в которых люди «рискуют своим здоровьем», не соблюдая предписанные меры по борьбе с коронавирусом.

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