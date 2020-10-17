Красноярск, , 02:06 — REGNUM В субботу, 17 октября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +11… +14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было —1 °C.

Ночью с 16 на 17 октября ожидается +3 °C.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 октября, в Красноярске до +12 °C днём и до —1 °C ночью. Небольшие осадки.

В понедельник, 19 октября, в Красноярске ожидается до +1 °C днём, небольшие осадки. Ночью — до —2 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 октября в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах местами гололедица, порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с. В Туруханском районе порывы ветра южной четверти до 15−18 м/с.