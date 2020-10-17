Париж, , 00:54 — REGNUM Во Франции восемь депутатов Сената сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает France Info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

В результате проверки, проведенной в верхней палате французского парламента, Сенате, восемь депутатов оказались зараженными вирусом SARS-CoV-2. Один из них был вскоре госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 25 086 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 834 тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции за сутки выявлено более 25 тысяч случаев COVID-19