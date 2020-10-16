Кейптаун, , 23:59 — REGNUM За прошедшие сутки в Южно-Африканской республике выявлено 2019 новых случаев COVID-19, погиб от заболевания 61 человек, 16 октября сообщил министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

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Общее число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР составляет 700 203. Погибли от заболевания с начала эпидемии 18 370 человек.

За последние сутки в ЮАР проведено 18 370 проверок на коронавирус, общее число проверок — 4 505 533.

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