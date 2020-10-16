Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Во всём мире зафиксировано уже более 39 миллионов случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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По его подсчётам, всего в мире выявлено уже 39 131 360 инфицированных, скончались по меньшей мере 1 101 083 больных COVID-19.

Согласно приведённым данным, лидерами по распространению инфекции являются США (7 985 356 случаев заражения), Индия (7 370 468), Бразилия (5 169 386), Россия (1 361 317) и Аргентина (949 063).